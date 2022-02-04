На десятом десятке лет пенсионерку в Слободском избили и ограбили в своей квартире

В УМВД по Кировской области сообщили об ограблении в Слободском.

Позавчера днём ничего плохого не подозревающая 92-летняя жительница Слободского открыла дверь на стук. На пороге оказалась незнакомая женщина, которая без лишних разговоров начала бить пенсионерку руками и ногами. А когда та потеряла силы к сопротивлению, отобрала у неё мобильный телефон и деньги, ушла.

Старушка позвонила в скорую помощь и полицию. Правоохранители начали розыск и в течение суток установили личность подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя ранее судимая местная жительница. Она задержана для проведения следствия и днях может быть арестована.