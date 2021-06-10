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На дорогах Кирова появятся «плавающие» люки

Юлия Зорина Новости, Общество

40 люков по новой технологии установит МУП «Водоканал». Они позволят снизить нагрузку на железобетонные плиты перекрытий колодца.

По словам мастера УКРиС МУП «Водоканал» Дмитрия Илларионова, «плавающие» люки не прикрепляются к горловине колодца. Это позволяет им двигаться вместе с дорожным полотном, не проваливаясь и не возвышаясь над ним при деформациях асфальта.

«Водоканал» стал первым предприятием в регионе, применяющим подобную технологию. 9 «плавающих» люков, установленных в прошлом году, показали себя хорошо и выдержали нагрузки в течение года.

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Юлия Зорина