На дорогах Кировской области появятся пункты весового контроля

В рамках нацпроекта БКАД в Кировской области планируется установить 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВК).

Они появятся на тех трассах, где транспортный поток наиболее интенсивный. В частности, это касается транзитных путей в соседние регионы – участков Киров – Малмыж – Вятские Поляны, Киров – Советск – Яранск и Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка — Фаленки – граница Удмуртской Республики.

Первые два пункта появятся уже в этом году. Еще три будут установлены в 2022-м. В настоящее время готовится документация для проведения аукциона по выбору подрядчика.

Установка АПВК необходима для контроля за фурами, которые превышают допустимый вес и разбивают дороги. Как отметил председатель правительства Александр Чурин, АПВК позволят уменьшить нагрузку на областные трассы и увеличить срок службы дорог.

Ранее мы писали, что в Кировской области начали закрывать ледовые переправы.