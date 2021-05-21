На дороге Киров — Бахта работают перевозчики-нарушители

На участке Киров — Садаковский — Костино — Бахта регулярно выявляются перевозчики-нарушители.

Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Они полностью дублируют муниципальные маршруты, объезжая все остановки за несколько минут до отправления автобуса.

В результате официальные перевозчики, которые работают в соответствии с действующим законодательством, несут убытки — порядка 25-30 млн рублей в год.

Для выявления нарушителей министерство регулярно проводит рейды по соблюдению требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Фото kirovreg.ru