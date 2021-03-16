На ДСК построят детский сад

Возведением нового садика займется компания «Кировспецмонтаж». Соглашение о строительстве между застройщиком и мэрией уже заключено.

В ближайшие 3 года КСМ планирует застраивать микрорайон домостроительного комбината, поэтому, по соглашению о комплексном развитии территории, должен построить и садик. Примерная стоимость работ пока что не озвучивается.

Однако известно, что строительство будет вестись в 2023-2024 годах. Новый садик сможет вместить 150 юных кировчан. После сдачи здания в эксплуатацию оно будет передано муниципалитету.

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