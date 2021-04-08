На Филейке появился новый пешеходный переход

Знаки установили в начале апреля на улице Василия Жуковского. Новый «пешеходник» появился в районе въезда в магазин «Всё впрок». Об этом сообщается в группе «Культурная Филейка».

Пока что ни с одной стороны подхода к зоне действия знаков нет – бордюр и непролазная грязь. Однако, как надеются местные жители, в будущем появится и путь, и разметка и, может быть, даже светофор.

Отметим, что речь о переходе на улице Жуковского шла давно. В этом месте пешеходы – жители новостроек и покупатели «Впрока» – нередко перебегают через дорогу, создавая опасность для водителей. Установить знаки также предлагалось прямо от самолета к заезду на «АВИТЕК», где также располагается «народный переход».

Ранее мы писали, что лазерные «зебры» в Кирове перенесли на другие переходы.

Фото: vk.com/an8fileyka