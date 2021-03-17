На Филейке произошло тройное ДТП

На перекрестке Ленинградской и Дзержинского столкнулись Renault Logan, Skoda Octavia и УАЗик.

Происшествие случилось во вторник около 19 часов. 32-летний водитель автомобиля Renault Logan, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество движения УАЗу, которым управлял 47-летний мужчина. От столкновения отечественную машину отбросило на полосу встречного движения, где ехал 31-летний владелец Skoda Octavia.

В этой аварии ушибы и ссадины получили хозяин УАЗика и девушка-пассажир. По данным ГИБДД, помощь врачей им не потребовалась.

Ранее мы сообщали, что в соцсетях появилось видео ДТП с машиной скорой помощи в Кирове.

Фото: vk.com/gibdd43