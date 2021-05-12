На Филейке вырубили сотни деревьев

О массовой вырубке тополе и берез на Северной набережной сообщили местные жители. По их словам, зимой на участке протяженностью около километра вырубили сотни деревьев: часть – вдоль прогулочной аллеи, а остальные – за санаторием. Сейчас место вырубки напоминает делянку: там торчат пни и валяются до сих пор невывезенные деревья.

По информации Общероссийского народного фронта, вырубку произвела энергосетевая компания, решившая убрать деревья, «угрожающие» линиям электропередач. В апреле жителям пообещали вывезти порубочные остатки, однако воз и ныне там.

Сейчас жители интересуются, зачем были вырублены здоровые деревья и почему территория до сих пор не прибрана. В законности вырубки усомнились активисты ОНФ. По словам сопредседателя регионального штаба «фронтовиков» Натальи Новиковой, обрезка и вырубка деревьев разрешена только в границах охранной зоны ЛЭП. На данном участке набережной такая зона не установлена, а значит определить необходимость спила деревьев можно только по результатам обследования.

Аналогичная ситуация сложилась на улице Карла Маркса, где у дома №4 также вырубили десятки молодых берез под ЛЭП. Вырубили деревья и на перекрестке улиц Щорса и Тихой.

За несакционированную вырубку нарушителям полагается штраф – до 500 тысяч рублей для юрлиц. Если же размер ущерба превышает 5 тысяч рублей, за содеянное наступает уголовная ответственность.

В настоящее время в горадминистрацию направлено обращение с просьбой подтвердить принадлежность земельных участков муниципалитету и предоставить результаты лесопатологического обследования и информацию о выдаче порубочных билетов на данных территориях.