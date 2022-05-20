На главу администрации Кирово-Чепецка возбудили 2 уголовных дела

На главу администрации Кирово-Чепецка Владислава Мохова возбудили уголовные дела за служебный подлог и превышение полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет.

Расследование связано с реализацией проекта «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская». По данным следствия, в 2021 году глава чепецкой горадминстрации подписал акт приемки выполненных работ по благоустройству сквера.

Чиновник достоверно знал, что подрядчик ООО «Дагстройсервис» работы в срок не выполнил. При этом на основании подписанных документов компании была перечислена оплата – более 6 миллионов рублей.

Действиями главы горадминистрации МО «Город Кирово-Чепецк» был причинен ущерб в особо крупном размере. Помимо этого чиновник давал указания своим подчиненным и доверенному лицу ООО «Дагстройсервис» по оплате счетов. Это нарушало права компании на самостоятельное использование денежных средств.

В отношении Владислава Мохова были возбуждены уголовные дела за служебный подлог и превышение полномочий.

Ранее Владислав Мохов сообщил в своем телеграм-канале о том, что накануне его вызвали в Следком. Чиновник отметил, что действовал в рамках закона.

Фото: Город Ч.