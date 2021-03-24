На карте Кирова отметили кафе, куда можно зайти с собаками

Новая функция появилась на сервисе 2ГИС на прошлой неделе.

На карте города отметили заведения, куда владельцы собак смогут зайти вместе со своими животными. Судя по всему, пока что речь идет только о собаках — о кошках, хорьках и прочих питомцах речи пока нет.

В настоящее время на карте 11 dog friendly-кафе с филиалами, но этот список не полный. Информация будет дополняться.

Стоит отметить, что вопрос организации досуга вместе с питомцами важен для многих кировчан. Ведь даже законно выгулять собаку в Кирове можно лишь в двух местах – на площадках в Кочуровском парке и в Метрограде.

Фото: 2gis.ru