На карту Кирова нанесли новый слой: плотности ДТП

Новый сервис разработали создатели карты 2ГИС. Они же поделились этой новостью в своих соцсетях.

Теперь с помощью нового слоя можно посмотреть, на каких участках каких дорог случилось больше всего дорожных происшествий. Эти отрезки отметили красным. Чем крупнее отметка – тем чаще там возникали опасные ситуации.

Чтобы активировать слой, нужно выбрать его в верхнем углу карты города, в котором вы находитесь.

Ранее мы писали, что в Кирове отрегулируют светофор на перекрестке ул.Ленина и Тимирязева

Фото:vk.com/2gis_kirov