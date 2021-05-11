На Киров надвигается аномальная жара

Синоптики подготовили прогноз погоды на неделю.

По данным сразу нескольких сайтов, которые следят за климатической обстановкой, на короткой рабочей неделе нас ожидает жаркая погода. В некоторые дни воздух будет прогреваться до +25…+30 градусов. Лето в середине мая — это аномалия.

11 мая, днём, столбик термометра покажет +20 градусов, ночью — около +8 градусов. В течение дня может выглянуть солнце, осадков не прогнозируется.

Уже с завтрашнего дня начнётся резкий рост температуры. Повышаться будет и дневная, и ночная температура. 12 мая ожидается около +22…+24 градусов. Вечером посвежеет до +7.

13 мая нас уже ждёт +28…+30 градусов. Возможна гроза. Ночью около +13.

Аналогичная погода будет 14 и 15 мая.

В воскресенье, 16 мая, небо затянет облаками, но местами может выглядывать солнце. Температура повысится до +23…+25.

Фото из архива kirovpravda.ru