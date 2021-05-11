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На Киров надвигается аномальная жара

Екатерина Сонина Новости, Общество

Синоптики подготовили прогноз погоды на неделю.

По данным сразу нескольких сайтов, которые следят за климатической обстановкой, на короткой рабочей неделе нас ожидает жаркая погода. В некоторые дни воздух будет прогреваться до +25…+30 градусов. Лето в середине мая — это аномалия.

11 мая, днём, столбик термометра покажет +20 градусов, ночью — около +8 градусов. В течение дня может выглянуть солнце, осадков не прогнозируется.

Уже с завтрашнего дня начнётся резкий рост температуры. Повышаться будет и дневная, и ночная температура. 12 мая ожидается около +22…+24 градусов. Вечером посвежеет до +7.

13 мая нас уже ждёт +28…+30 градусов. Возможна гроза. Ночью около +13.

Аналогичная погода будет 14 и 15 мая.

В воскресенье, 16 мая, небо затянет облаками, но местами может выглядывать солнце. Температура повысится до +23…+25.

Фото из архива kirovpravda.ru

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Екатерина Сонина