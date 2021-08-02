На Киров надвигается курортная жара

Кировский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает прогноз погоды на ближайшие дни.

Несмотря на начало августа, сегодня в нашем регионе существенно потеплело. В область вновь вернулось знойное лето. Но синоптики сообщают о том, что это только начало жары.

По прогнозам кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 3 августа, в дневные часы может начаться гроза, тёплый южный ветер подует со скоростью 9 метров в секунду. Температура воздуха вырастет до +30, в южных районах будет до +34 градусов.

Курортная погода продержится до четверга. Медики советуют в такой зной уделить повышенное внимание своему здоровью. Меньше выходить на солнце, больше пить и отдыхать. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, важно вовремя принимать лекарства.

Фото: kirovpravda.ru