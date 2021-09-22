На Киров надвигается тёплый фронт

Кировский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обновил информацию о погоде на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в четверг, пятницу и субботу будет достаточно тепло. Можно предположить, что в регион робко, но заходит долгожданное «бабье лето».

Сегодня после ночи заморозков, неожиданно выглянуло солнце. Его лучи согрели воздух даже больше, чем прогнозировали специалисты. Климатическая обстановка в среду стала предвестником тёплого фронта.

Если верить синоптикам кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, то завтра, 23 сентября, на улице станет ещё комфортнее.

Температура по региону поднимется до +15 градусов. В южных районах столбики термометров могут превысить и это значение. Небо частично затянет облаками, но солнцем мы всё равно сможем насладиться.

Аналогичная погода будет и 24 сентября. Подпортить её может небольшой дождь. 25 сентября станет чуть прохладнее, возможны ливни. При этом ночами нас ждут заморозки.

Ранее мы сообщали, что в Кирове отключили отопление в 187 домах.

Фото: vk.com/pogodakirov