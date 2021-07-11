На Киров надвигаются грозы и дожди

На рабочей неделе с 12 по 16 июля в областном центре будет тепло. Со вторника по пятницу синоптики обещают грозы.
В понедельник, 12 июля, будет солнечно и +26 градусов Цельсия.
Во вторник, 13 июля, станет немного прохладнее — +24 градуса. Возможна гроза и дождь.
Небольшие осадки ожидаются в среду, 14 июля. Температура воздуха при этом составит +26 градусов Цельсия.
15 июля, в четверг, будет такая же температура. И также возможна гроза.
16 июля, в пятницу, синоптики прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров покажут +24 градуса Цельсия.
Напомним, в прошедшую субботу в Вятскополянском районе ветер разбросал деревья на ЛЭП, машины и дороги.