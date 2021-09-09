На Киров надвигаются сильные дожди

Народные синоптики сообщают об осадках, которые на 150% превысят норму. В группе «Любительская метеорология в Кирове» появился прогноз погоды на ближайшие дни.

Синоптики-любители советуют одеваться теплее и брать с собой зонт. Дневная температура воздуха в среднем будет около +10…+15 градусов. Ночная — около +3…+10. В регион придёт пронизывающий ветер и осадки.

При этом дожди прольются на территории многих районов Кировской области. Местами они будут достаточно сильными. Прогнозируется выпадение до 15 литров на один квадратный метр.

Прояснится только к выходным. Но наступят заморозки. Температура почвы может опуститься до 0 градусов в ночные часы. «Бабьего лета» на этой неделе ждать не стоит.

Фото: kirovpravda.ru