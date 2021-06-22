На кировчанина завели уголовное дело за уклонение от призыва

За отказ провести год в армии, 20-летнему парню грозит лишение свободы до двух лет.

Кировские следователи завели уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. У молодого человека нет законных оснований для того, чтобы не отдать долг Родине, но служить он не намерен.

20-летний молодой человек состоит на воинском учете в комиссариате. Ему была направлена повестка о явке для прохождения медицинской и призывной комиссий. Но в указанное время он не пришел и не предупредил о причинах неявке. В связи с этим в отношении его завели уголовное дело.

Статья 328 УК РФ предполагает для такого преступления наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее мы писали о том, что Кировчане выложили свечами огненные картины войны.