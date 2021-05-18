На кировские дороги вернулись мотоэкипажи ДПС

Вслед за кировскими байкерами сезон открыли сезон сотрудники правоохранительных органов.

Дороги областного центра вновь начали патрулировать мотоэкипажи ДПС. Руководство мотобатальона провело строевой смотр готовности сотрудников и их железных коней.

— Двухколесные экипажи ДПС будут следить за безопасностью дорожного движения на дорогах и смогут добраться к местам аварии быстрее, чем на машинах, — отметили в ГИБДД региона.

Напомним, в парке кировского ГИБДД имеется четыре мотоцикла марки BMW. На них нанесена опознавательная спецокраска ГИБДД и надпись на лобовом стекле ДПС. Мотоциклы сотрудников ГИБДД имеют световую и звуковую сигнализацию. На защитных мотошлемах автоинспекторов закреплены микрофоны для громкоговорителя и рации.

Ранее мы сообщали о том, что байкеры из трех легендарных мотоклубов Кирова открыли мотосезон молебном.

Фото: vk.com/gibdd43