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На кировские дороги вернулись мотоэкипажи ДПС

Наталья Дмитриева Новости, Общество

Вслед за кировскими байкерами сезон открыли сезон сотрудники правоохранительных органов.

Дороги областного центра вновь начали патрулировать мотоэкипажи ДПС. Руководство мотобатальона провело строевой смотр готовности сотрудников и их железных коней.

— Двухколесные экипажи ДПС будут следить за безопасностью дорожного движения на дорогах и смогут добраться к местам аварии быстрее, чем на машинах, — отметили в ГИБДД региона.

Напомним, в парке кировского ГИБДД имеется четыре мотоцикла марки BMW. На них нанесена опознавательная спецокраска ГИБДД и надпись на лобовом стекле ДПС. Мотоциклы сотрудников ГИБДД имеют световую и звуковую сигнализацию. На защитных мотошлемах автоинспекторов закреплены микрофоны для громкоговорителя и рации.

Ранее мы сообщали о том, что байкеры из трех легендарных мотоклубов Кирова открыли мотосезон молебном.

Фото: vk.com/gibdd43

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Наталья Дмитриева