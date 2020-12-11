На кировских горках пострадали 20 маленьких кировчан

Медики просят провести с детьми беседы о том, где кататься безопасно, а где – нет.

Одной из таких пациентов стала 8-летняя девочка, которая попала в ноябре в кировскую травмбольницу после того, как покаталась на ватрушке с горок возле парка Победы. Ребёнок пожаловался родителям на тошноту и головокружение. Врачи провели обследование на компьютерном томографе, благодаря которому выявили закрытую черепно-мозговую травму. Маленькая кировчанка пролежала неделю в больнице под контролем нейрохирурга и травматолога.

Всего же с начала холодных дней во время веселья на горках были травмированы 20 человек. Из них 2 потребовалось стационарное лечение под присмотром врачей. По этой причине медики просят родителей объяснить детям, что кататься разрешено с горок без поворотов и препятствий. Безопасный уклон горы не более 20% — катание на крутых горках должно быть под запретом.

Ранее мы сообщали, что в Яранском районе на пешеходном переходе погибла девочка.

Фото: Twitter