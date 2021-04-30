На кировских рынках нарушают закон о применении контрольно-кассовой техники

Сотрудники налоговых органов Кировской области проводят рейды по рынкам и другим торговым объектам.

Выявлено 45 фактов нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ).

Федеральным законом разрешено производить расчет с покупателями без применения касс при торговле на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах на открытых прилавках. Но если у продавца есть отдельный павильон, киоск, магазин или другое торговое место, где обеспечивается сохранность товара, он обязан пользоваться онлайн-кассой.

Минимальный размер штрафа за нарушение закона составляет для ИП 10 тыс. рублей, для организаций – 30 тыс. рублей.

Кировские налоговики провели информационно-разъяснительную работу с предпринимателями, которые занимаются розничной торговлей на рынках. 80 человек зарегистрировались в качестве ИП, 210 зарегистрировали контрольно-кассовую технику, информирует пресс-служба УФНС по Кировской области.

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