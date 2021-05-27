В Кирове тестируют видеосистему распознавания лиц

Такая техника уже показала свою эффективность в Москве.

В Кирове тестируется 50 камер, которые смогут распознавать лица. Об этом рассказал директор Кировского филиала ПАО «Ростостелеком» Евгений Валов на подведении итогов конкурса «Вместе в цифровое будущее России -2021». Делается это по заказу МВД и ФСБ в рамках проекта «Безопасный город».

Новая техника позволит найти преступника, зафиксированного камерами, по фото. Теперь не надо будет часами прокручивать видео. Камеры размещены в общественных местах, и отзывы сотрудников полиции положительные. Но сроки запуска проекта на полную мощность пока не известны.