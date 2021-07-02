На кировского предпринимателя завели дело за слишком низкие зарплаты

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Кирова.

ИП, работающий в сфере организации питания, заключил договоры с сотрудниками, работающими на территории Коми. Вследствие выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда бизнесмен задолжал работникам более 65 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления. Как отмечается на сайте Следственного комитета, согласно Конституции РФ, все граждане страны имеют право на зарплату не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Ранее мы писали, что кировское ООО «Радуга мечты» задолжало 40 тысяч своим сотрудникам.