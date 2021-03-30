На кировском АТП начались испытания порошкового огнетушителя

Об испытаниях рассказал в своем телеграм-канале руководитель АТП Денис Пырлог.

— Начинаем испытания автономного устройства порошкового пожаротушения! Как известно, только современные модели автобусов и троллейбусов опционально оснащаются системами пожаротушения. На старых моделях они не предусмотрены заводом-изготовителем! – написал он.

Однако во избежание ЧП огнетушители все же нужны. Поэтому выбор был остановлен на моделях, одобренных МЧС России и не требующих внесения дополнительных изменений в конструкцию транспортных средств.

— После того как мы проведём все необходимые испытания и изучение данных устройств, мы оборудуем весь наш подвижной состав, — сообщил Пырлог.

Напомним, что в марте в общественном транспорте Кирова произошло два пожара. 21 марта у филармонии загорелся троллейбус №14. Причиной ЧП стало короткое замыкание.

25 марта в областном центре вспыхнул автобус №44. Тушить его помогали проезжавшие мимо автомобилисты.

Фото: @Myslivsluh999