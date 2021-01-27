На кировском кладбище закончились места

На Новобахтинском кладбище закончились места для захоронений. Постановление о его закрытии появилось на сайте горадминистрации.

Как говорится в документе, теперь разрешение на захоронение смогут получить только те, чьи родственники уже похоронены здесь, и только при условии наличия места рядом с их могилами.

Хоронить вновь умерших будут на Федяковском кладбище, а также на кладбище в районе слободы Огородники.

Ранее кировчан встревожило строительство бетонного забора вокруг кладбища на Филейке. В службе похоронного дела объяснили, почему решили его поставить.

Фото: 4stor.ru