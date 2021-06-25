На кировском стадионе меняют футбольное поле и делают беговые дорожки

40 млн рублей из федерального и 25 из городского бюджетов потратят нынче на обустройство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Трудовые резервы». Фактически номинально существующем, ибо кроме поля с искусственным покрытием и ворот там пока ничего нет. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».

Об этом рассказали сегодня журналистам глава горадминистрации Дмитрий Осипов и начальник управления спорта и молодежной политики Надежда Анисимова; участие в визите на стадион принят и.о. министра спорта Георгий Барминов. С помощью техники там убирают изношенное (2014-го года) футбольное покрытие с искусственной травой, чтобы перенести и уложить год спустя ниже, на соседнее поле. Закончат его демонтаж в июле, а к началу сентября подрядчик должен положить новое.

Анисимова развеяла ранее прозвучавшие в СМИ сомнения, что из-за укладки беговых дорожек само поле станет меньше настолько, что «выпадет» из стандартов для подготовки и проведения игр. А также, что перестанет работать дренажная система под стадионом, и поле уйдет под воду от дождей. Заверила, что размеры футбольного поля будут соответствовать одному из установленных стандартов. Ливневая канализация и прочие элементы дренажной системы в основании объекта также прописаны в договоре муниципального заказа.

Оказывается, обустройство беговых дорожек, востребованных не только спортсменами, но и любителями бега трусцой, было обязательным условием для получения федеральной субсидии. Более, того, они существовали на стадионе до трагического взрыва.

«После проведения летом всех работ футбольное поле будет соответствовать всем необходимым стандартам для организации официальных соревнований», — утверждает Анисимова.

Дмитрий Осипов заметил, что улучшение инфраструктуры социально значимого объекта будет большим шагом к подготовке резерва для сборной России. А также попросил профильные ведомства проверять ход работ и организовать еженедельные контрольные выезды.

Фото: kirovpravda.ru