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На кировском стадионе «Родина» обновили освещение

Вадим Шабалин Новости, Спорт

На кировском стадионе «Родина» ведутся работы по обновлению освещения.

На сегодняшний день установлено 111 ламп, полностью работы планируется завершить в январе. Но и сейчас свет на стадионе соответствует всем нормативам для проведения всероссийских соревнований.

Кроме того, ведётся работа по оснащению созданной в октябре спортшколы «Родина». Закуплены мячи, клюшки, ножи для заливочных машин, идёт модернизация компрессорной установки, что позволит улучшить качество льда.

Для воспитанников школы приобретена новая форма — свитера, бриджи, шлемы, гетры, для тренеров — тёплые куртки для занятий в холодную погоду.

На кировском стадионе "Родина" обновили освещение

Хоккей с мячом является для региона одним из базовых видов спорта.

«Правительство области делает всё возможное для приведения инфраструктуры спортивной школы в порядок. Стоит задача по созданию нового успешного учреждения, которое, надеюсь, станет кузницей кадров для нашего хоккея»,- говорит губернатор Игорь Васильев.

 

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Вадим Шабалин