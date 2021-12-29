На кировском стадионе «Родина» обновили освещение

На кировском стадионе «Родина» ведутся работы по обновлению освещения.

На сегодняшний день установлено 111 ламп, полностью работы планируется завершить в январе. Но и сейчас свет на стадионе соответствует всем нормативам для проведения всероссийских соревнований.

Кроме того, ведётся работа по оснащению созданной в октябре спортшколы «Родина». Закуплены мячи, клюшки, ножи для заливочных машин, идёт модернизация компрессорной установки, что позволит улучшить качество льда.

Для воспитанников школы приобретена новая форма — свитера, бриджи, шлемы, гетры, для тренеров — тёплые куртки для занятий в холодную погоду.

Хоккей с мячом является для региона одним из базовых видов спорта.