На кировском вокзале аплодисментами встретили спортсменов, вернувшихся из Италии

Кировские акробаты с триумфом выступили на первенстве Европы. Они привезли золото и серебро.

Сегодня на вокзале в Кирове было многолюдно и весело. С цветами, подарками горожане встречали наших акробатов, которые вернулись домой из солнечной Италии. Спортсмены отлично продемонстрировали свои умения на первенстве Европы по спортивной акробатике.

Когда поезд остановился, и ребята выходили из вагона, по перрону пронеслись аплодисменты. Акробатов приветствовали родители, друзья, тренеры. Все отметили, что за победами стоит, прежде всего, огромный труд.

Александра Новоселова и Валерия Наговицына завоевали континентальное золото. Они впервые выступают на соревнованиях такого уровня.

— Но страха не было. Мы выполнили свою программу на ковре, показав всё, чему научились, — отметила Александра.

Иван Мусихин и Арсений Бочкарев завоевали серебро в многоборье. И девушки, и юноши отмечают, что в дальнейшем планируют и дальше выступать на мировых спортивных аренах. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики.

Фото: vk.com/youthsport43