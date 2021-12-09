На кировском вокзале установили видеотерминал

Инновационное оборудование поставили сразу в двух десятках вокзалов страны. В том числе и в Кирове.

Жители и гости Кирова, которые приезжают на вокзал, могут воспользоваться справочным видеотерминалом. Это робот-компьютер, готовый прийти на помощь и ответить на интересующий вопрос.

Устройство поможет обратившемуся к нему человеку получить общую информацию о вокзальном комплексе, дать данные о предоставляемых услугах и навигации по вокзалу, построить удобный, в том числе и для маломобильных граждан, маршрут. Кроме того, здесь же можно за короткий промежуток времени уточнить расписание поездов.

— Ещё одно новшество — каждый пассажир может по видеосвязи связаться с оператором контактного центра. Специалисты готовы ответить на любой вопрос. При этом звонить по видеосвязи можно круглосуточно, — пояснили в ГЖД.

Там рассказали, что кроме Кирова подобные терминалы сейчас установлены ещё на 22 вокзалах. Например, интерактивные системы есть в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске.

Фото: justmedia.ru