На кировском вокзале задержали нижегородца с наркотиками

Мужчина вёз в Воркуту почти 20 граммов марихуаны.

Пассажир поезда, следовавшего из Адлера в Воркуту, привлек внимание проводников своим неадекватным поведением. Работники поезда были вынуждены позвать на помощь сотрудников транспортной полиции.

Прибывшие стражи порядка сняли с поезда разбушевавшегося 43-летнего уроженца Нижегородской области. Оказалось, что мужчина находится в наркотическом опьянении. Среди его вещей нашли кулёчки из фольги и пластиковая ёмкость, в которых был порошок серо-зелёного цвета.

Экспертиза показала, что порошок – это наркотик растительного происхождения — марихуана. Общим весом 17 граммов.

В отношении пассажира завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств». До прибытия в пункт назначения ему предстоит провести несколько лет в тюрьме. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 3 лет.

Фото: vk.com