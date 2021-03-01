На кировском заводе ОЦМ реализуется крупный инвестпроект

Сегодня губернатор области Игорь Васильев посетил «Кировский завод по обработке цветных металлов». Здесь близится к завершению реализация крупной инвестиционной программы.

Как рассказал директор ОЦМ Сергей Макуров, она была запущена ещё в 2013 году и обошлась почти в 2 млрд рублей. Последний этап проекта — установка колпаковых печей на одной из промплощадок.

Завод работал в кооперации с предприятиями из других регионов, а также Чехии — они поставляли своё оборудование. Проектированием занимался институт из Свердловской области, а к монтажу и строительству привлекались кировские фирмы.

Новое оборудование позволит получать востребованный на рынке металл с высокими защитными свойствами.

«Отрадно, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, завод загружен работой и реализует такие проекты. Здесь сохранили объемы производства, коллектив и высокий уровень зарплаты», — прокомментировал Игорь Васильев.