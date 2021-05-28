На кировском железнодорожном вокзале теперь можно купить билет на автобус

С 28 мая на железнодорожном вокзале Кирова началась продажа автобусных билетов. Такое решение приняли кировские железнодорожники совместно с КПАТ.

Как отметили в Кировском филиале ГЖД, о продаже билетов на автобусы на ж.-д. вокзале давно просили пассажиры. Теперь приобрести билеты на пригородные и междугородние автобусы можно в пригородных кассах вокзала.

Продажа ведется на маршруты по направлениям Нижнеивкино, Кумены, Юрья, Советск, Яранск, Нолинск, Набережные Челны, Сыктывкар, Казань. Цена билетов будет такой же, как у перевозчика.

Покупка билетов на вокзале позволит пассажирам сэкономить время и забронировать место в автобусе.

Фото: kirov.all-rf.com