Главная > Без рубрики > Выбор редакции > На кировской трассе к автомобилистам вышли лоси

На кировской трассе к автомобилистам вышли лоси

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

Крупные лесные животные даже не испугались сигнала машины.

В группе «Подслушано Яранск» сегодня появился пост «Лоси на дороге. Яранск» о необычном поведении этих животных. Автомобилист, проезжающий по трассе, заметил, что прямо у проезжей части лежит крупный лось. Когда машина подъезжает, лось встаёт и отходит ближе к лесному массиву, но не скрывается там.

В этот момент человек замечает, что в нескольких метрах находится ещё одно крупное животное. Водитель даже остановился, чтобы понаблюдать за гигантами.

На кировской трассе к автомобилистам вышли лоси

Лоси совершенно не испугались автомобилиста, скорее наоборот, им стало интересно. На кадрах видно, как они внимательно смотрят на человека. После водитель начал сигналить, чтобы парочка наконец-то отправилась в лес, ведь находиться у трассы опасно. Однако даже после громких звуков лоси не покинули свои места.

Ранее мы писали, что прямо в Кирове сбили лося.

Фото, видео: vk.com/podslushano_yaransk

Аватар
Екатерина Сонина