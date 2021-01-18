На кировской трассе к автомобилистам вышли лоси

Крупные лесные животные даже не испугались сигнала машины.

В группе «Подслушано Яранск» сегодня появился пост «Лоси на дороге. Яранск» о необычном поведении этих животных. Автомобилист, проезжающий по трассе, заметил, что прямо у проезжей части лежит крупный лось. Когда машина подъезжает, лось встаёт и отходит ближе к лесному массиву, но не скрывается там.

В этот момент человек замечает, что в нескольких метрах находится ещё одно крупное животное. Водитель даже остановился, чтобы понаблюдать за гигантами.

Лоси совершенно не испугались автомобилиста, скорее наоборот, им стало интересно. На кадрах видно, как они внимательно смотрят на человека. После водитель начал сигналить, чтобы парочка наконец-то отправилась в лес, ведь находиться у трассы опасно. Однако даже после громких звуков лоси не покинули свои места.

Ранее мы писали, что прямо в Кирове сбили лося.

Фото, видео: vk.com/podslushano_yaransk