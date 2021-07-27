На кирсинском кладбище 11-летний ребенок разрушил надгробные плиты

Он учинил погром в глубине территория, предназначенной для погребения умерших.

Неожиданную картину заметила жительница города Кирс, когда пришла на местное кладбище. Она увидела, что часть могил повреждена. Памятники разрушены.

Информация появилась в интернете. Родственникам повреждённых захоронений предлагают обратиться в полицию. Сломаны на кирсинском кладбище оказались надгробные плиты.

Как отмечают местные жители, дело даже не в цене. По словам горожан, такое неуважение должно быть наказано. К тому же, предположительно, часть повреждённых захоронений принадлежит героям. Пользователи обсуждают произошедшее. Под постом появилось множество гневных комментариев.

По информации УМВД России по Кировской области, личность подозреваемого уже установлена. Это 11-летний мальчик. Он повредил плиты, используя металлическую арматуру. Проверка продолжается.

Фото: vk.com/kirsonline