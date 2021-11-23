На комиссии гордумы обсудили вопрос догазификации в Кирове

На комиссии городской думы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры обсудили реализацию программы догазификации. Данный вопрос был вынесен на заседание по инициативе депутата Александра Чиликина.

Как было отмечено в ходе дискуссии, чтобы выполнить запланированный объем работ, требуется согласие на подключение к муниципальным газопроводам, которые находятся в аренде у частной компании.

Однако арендатор отказывается согласовать работы и готов дойти до суда. Об этом сообщила представитель «Газпром газораспределение Киров».

Руководитель компании пояснил, что ООО готово самостоятельно проводить догазификацию и собирать заявки на нее от жителей.

Глава города Кирова Елена Ковалева предложила вынести спорные вопросы на отдельное рабочее совещание, чтобы найти вариант, при котором все кировчане смогут реализовать право на бесплатное подведение газа.

— Мы обязаны найти решение, чтобы выполнить поставленную государством задачу и не препятствовать догазификации, — отметила Ковалева.

Также глава Кирова поручила провести проконтролировать исполнение арендатором обязанностей по содержанию муниципальных газопроводов.

В свою очередь глава горадминистрации Дмитрий Осипов разъяснил, что если частники будут препятствовать реализации программы социальной газификации, арендный договор может быть расторгнут.

Ранее жителям Кировской области рассказали, как подать заявку на догазификацию домовладения.