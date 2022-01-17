На Крещение в Кировской области организуют 23 купели

На Крещение в Кирове и районах области планируют открыть 23 купели. Об этом сообщили в МЧС.

— На сегодняшний день в Центр ГИМС от муниципальных образований Кировской области поступила информация о подготовке 23 купелей на открытых водоёмах.

Стоит отметить, что из-за непростой эпидемиологической обстановки Вятская епархия от оборудования купелей отказалась. Поэтому кировчане будут окунаться в прорубь на свой страх и риск.

Для безопасности купальщиков в МЧС порекомендовали соблюдать правила безопасности. Согласно им, купели следует создавать только в местах, определенных органами местного самоуправления на водоемах с чистым дном глубиной не более 1,5 метра и слабым течением. Толщина льда у купели должна составлять не менее 25 сантиметров.

Прорубь должны быть огорожена, оборудована сходнями и двумя спусками – для входа и выхода. Путь от проруби до раздевалки должен быть выложен ковриками, опилками или соломой. В ночное время у иордани должен гореть свет.

Вблизи купели должны быть оборудованы отапливаемое помещение и спасательный пост.

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