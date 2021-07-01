На крутом склоне набережной Грина заменили трубы

«Водоканал» отремонтировал канализацию в любимом месте прогулок горожан

Отдыхающие, прогуливающиеся по нижней набережной порой чувствовали неприятный запах канализации и даже видели грязные лужи, через которые сложно было перебраться. Дело в том, что канализационная чугунная труба, проложенная по крутому склону 1973 году практически полностью выработала свой ресурс и давала протечки. Нынче ее решено было заменить.

В июне специалисты МУП «Водоканал» поменяли ее на новую полипропиленовую трубу диаметром 20 см. Она должна прослужить не менее полувека.

Работники предприятия отметили, сложность поставленной перед ними задачи заключалась в месте проведения: очень опасно и трудно работать на крутом склоне, куда нельзя пригнать спецтехнику, поэтому все пришлось делать вручную страхуя друг друга.

Теперь прогулки не будут омрачены запахами вызывающими дискомфорт.

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Фото:vk.com/vodokanal43