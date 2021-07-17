На Кубе создали вакцину со 100%-й эффективностью от ковида

Об этом стало известно по результатам третьей фазы клинических испытаний препарата Abdala.

Кубинская вакцина Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB испытывалась более чем на миллионе пациентов и в 92% случаях предотвратил развитие симптомов коронавируса. И абсолютно избавил испытуемых от тяжелого течения болезни и летальных случаев.

Эта вакцина разработана на основе инактивированного коронавируса и содержит частицу его спайк-белка, на которую реагирует иммунитет. Укол следует делать трижды: через 2 недели после первой прививки и еще неделю спустя.

И-за хороших показателей испытаний препарат получил разрешение на экстренное использование от регулятора Кубы.

В Кировской области продолжается вакцинация от COVID-19. Весь цикл уже прошли более 190 тысяч человек. На уходящей неделе в регион

завезли почти 5 тысяч новых доз препарата «Спутник V», который сейчас применяется для массовой вакцинации.

Напомним, прививку можно сделать в ТЦ «Время Простора», мобильном пункте на Театральной площади и в парке им. Кирова.

Фото: tass.ru