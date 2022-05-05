На летний отдых кировских школьников направят 307 млн рублей

В 2022 году в детских лагерях Кировской области смогут отдохнуть более 56 тысяч школьников. На организацию летнего отдыха направят 307,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

В загородные лагеря поедут около 12 тысяч ребят. Чтобы сделать путевки более доступными, выделена субсидия в размере 110 миллионов рублей.

Также в бюджете региона заложено 104,4 миллиона рублей для бесплатного отдыха 10,4 тысячи школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети-сироты, детей с особенностями здоровья и школьники, находящиеся в социально опасном положении.

На частичную оплату стоимости питания в дневных лагерях в бюджете предусмотрено 39,6 миллиона рублей. Это позволит снизить цену питания для 32,5 тысячи детей.

1,4 тысячи школьников смогут получить путевки в санаторно-курортные организации. На эти цели предусмотрено 31,2 миллиона рублей. Как отмечает губернатор Игорь Васильев, правительство области приняло все возможные меры, чтобы облегчить финансовую нагрузку для семей с невысоким доходом и дать детям возможность полноценно отдохнуть.

Еще 22,1 миллиона направлено на ремонт и укрепление материально-технической базы детских загородных лагерей «Белочка» и «Солнечный».

468 организаций отдыха и оздоровления детей начнут свою работу с 1 июня.