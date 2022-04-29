В 2022 году на ликвидацию поселковых свалок в Кировской области направят 51 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.

Субсидию распределят по местным бюджетам. Муниципальные образования, в свою очередь, добавят еще 2,7 миллиона рублей. Все мероприятия, на которые выделено финансирование, должны быть реализованы до конца этого года.

— Перед органами местного самоуправления поставлены жесткие сроки реализации работ, — пояснили в областном минприроды.

Органы местного самоуправления будут работать в следующем порядке: обследование объекта, очистка участка, прием работ, анализ химического состояния почвы. Только после всех перечисленных процедур свалка будет считаться ликвидированной.

Напомним, что инвентаризация несанкционированных свалок в регионе была проведена в 2012 году. С 2013 года было ликвидировано 302 свалки – более 57 процентов от всех объектов из списка.