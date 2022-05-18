На маршруте Киров – Бахта – Костино выявили нелегальных перевозчиков

В Кирове активизировались нелегальные перевозчики. Их выявили на старом Московском тракте. Об этом сообщили в горадминистрации.

Нелегалы «работают» на маршруте Киров – Бахта – Костино в часы пик. Водители машин, не зарегистрированных как общественный транспорт, отправляются из села Бахта и от магазина «Мечта».

— Салоны маршруток не оборудованы необходимыми средствами безопасности. Пассажиры рискуют получить серьезные травмы и остаться без компенсации в случае ДТП, — рассказали в отделе транспорта.

Налоги нелегальные перевозчики также не платят. Для выявления «предпринимателей» на маршруте будут проводиться рейды с участием сотрудников ГИБДД и минтранса. Они будут проходить 2-3 раза в неделю без предупреждения. Пойманным нелегалам грозит крупный штраф.