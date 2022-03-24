На месте бетонного завода в Чистых Прудах появится спорткомплекс

На месте бетонного завода в поселке Чистые Пруды планируют построить спорткомплекс. Когда это будет, пока неясно, но одно известно точно – производства здесь больше не будет. Об этом стало известно по итогам рейда городских властей.

24 марта городские руководители посетили площадку на улице Советской, где ранее располагался бетонный завод. На предприятие не раз жаловались местные жители. Они сообщали о постоянном шуме, цементной пыли и кучах строительного мусора.

В итоге производство было перемещено на другой участок, где разрешена производственная деятельность. Но недавно на старой площадке появились горы песка. Жители испугались, что завод откроется снова, и обратились к властям города.

Как напомнила глава города Елена Ковалева, еще год назад на указанном участке должен был появиться спортивный объект. Однако владелец завода не выполнил обещание.

Как отметил руководитель предприятия Денис Бакулин, планы по строительству спорткомплекса в силе, но денег на это пока нет. К тому же, срок действия разрешения на строительство закончился. Последний вопрос пообещал решить глава горадминистрации Дмитрий Осипов.