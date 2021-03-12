На международном телеканале вышло завораживающее видео о Кировской области

Оно рассказывает о световых столбах, которые возникли в Белой Холунице.

Зима-2021 оказалась богата на самые разные атмосферные явления. Жители нашего региона любовались полярным сиянием, неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца, мечом архангела и, конечно, световыми столбами.

При этом последнее природное явление было замечено в разных уголках региона. А об одном из случаев даже сделали видео журналисты международного информационного холдинга RT.

Они опубликовали короткий ролик о световых столбах. Назвали его «Ночное представление». В основе оказались кадры, сделанные в Белой Холунице.

Видео содержит пояснения. Там указано, что подобные «пейзажи» создают мороз, источник света и ледяные кристаллы в атмосфере. Возникает «ночное шоу» на непродолжительный промежуток времени. Например, разноцветные столбы в Белой Холунице возникли всего на 20 минут.