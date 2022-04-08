На межведомственной комиссии обсуждена ситуация в строительной отрасли Кировской области

Сегодня, 8 апреля, состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона под председательством Игоря Васильева. Была обсуждена ситуация в строительной отрасли Кировской области.

— Каждый день на заседании межведомственной комиссии мы обсуждаем состояние различных отраслей экономики. Сегодня мы обсудим ситуацию в строительной отрасли с застройщиками, которые работают в регионе. Я хочу подчеркнуть, что речь не только о жилищном строительстве, но и о строительстве школ, детских садов, медицинских и культурных учреждений. Потому что люди должны жить в комфортных условиях, и если они покупают жилье в новом доме, они хотят видеть рядом с домом и школу, и детский сад, и больницу, и спортивные, культурные объекты. Средства в бюджете на строительство этих социальных объектов заложены, разработаны механизмы, которые оперативно учитывают изменение стоимости строительных работы. Так что все условия для того, чтобы строительные компании могли работать, сохранить трудовые коллективы и строительные мощности, есть, — сказал гглава региона Игорь Васильев.

Министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв отметил, что с начала года в Кировской области введено 147,5 тыс. кв. метров жилья, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть построенного жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство, рост ввода которого за год составил 286% (почти в 3 раза).

На сегодня в стадии строительства в Кировской области находится 71 многоквартирный жилой дом общей площадью 785 тыс. кв. метров.

Говоря о вызовах, с которыми столкнулась отрасль, министр назвал увеличение процентной ставки по проектному финансированию и ипотечным жилищным кредитам, рост цен на строительные материалы и санкционное давление.

— Для того чтобы поддержать строительную отрасль в период санкционного давления, федеральное и региональное правительства разработали меры поддержки, — сказал Игорь Селезнёв.

Для поддержки жилищного строительства ставки по кредитам для застройщиков снижены до 15%. Продлены сроки депонирования денежных средств участников долевого строительства на эскроу-счетах в кредитных организациях. Сняты ограничения, устанавливаемые кредитными организациями по объемам авансирования в размере 15% по договорам проектного финансирования строительства жилья.

Для поддержки спроса на жилье сохранены льготные ипотечные программы: семейная ипотека под 6% для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года; сельская ипотека до 3%; льготная ипотека до 12%.

Также в этом году планируется увеличить лимиты Фонда содействия реформированию ЖКХ для переселения из аварийного жилья в Кировской области.

Для пересчета индексов изменения сметной стоимости строительства ведется анализ цен на материалы, данные передаются в Главгосэкспертизу.

До 7,5 млн рублей увеличена стоимость работ, которые не подлежат проверке достоверности определения сметной стоимости в управлении государственной экспертизы. Это позволит ускорить процедуры по выбору подрядчиков по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, текущему ремонту и отдельных видов работ по благоустройству.

— Для нас одной из приоритетных задач в строительстве является реализация проектов в рамках комплексного развития территорий, так как именно этот подход позволяет удовлетворить запрос граждан на комфортное проживание, при комплексном подходе создаются не только новые жилые дома, но и вся социальная инфраструктура, — подчеркнул Игорь Васильев.

В Кирове по механизму комплексного развития будет застраиваться территория южнее микрорайона Чистые пруды и два земельных участка на ул. 4-й Пятилетки, 82. Кроме того в настоящее время администрация Кирова готовит решения о комплексном развитии застроенной территории.