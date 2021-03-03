На Московской демонтируют незаконно построенные объекты

В Кирове демонтируют объекты, незаконно установленные на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Такое решение приняла администрация города. Речь идет о территории около дома №101а по ул. Московской. Здесь была оборудована автостоянка.

Сносу подлежат будка для охраны, забор, ворота и железобетонные плиты. Срок для их добровольного демонтажа – 10 рабочих дней с момента публикации постановления.

После этого (в случае необходимости) будет обеспечен принудительный снос силами территориального управления по Октябрьскому району.

Ранее мы писали, что на улице Казанской снесут «деревяшку» 1928 года постройки.