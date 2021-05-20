На набережной Грина неизвестные снесли пару пролетов чугунного забора

Вандалов, хулиганивших сегодня ночью, уже разыскивают.

Как сообщили в городской администрации, в ночь с 19 на 20 мая на набережной Грина сломали пару частей чугунного забора между пешеходной дорожкой и обрывом. Теруправление уже обратилось в полицию. Виновников случившегося разыскивают.

Кировчан просят быть осторожными: не подходить к месту ЧП и не подпускать туда детей. Его на время огородили лентой. Когда подсчитают сумму, которая потребуется для ремонтных работ, подрядчик приступит к восстановлению забора.

Если вам известно, кто причастен к порче городского имущества, сообщите об этом в полицию по телефону 102.

Ранее мы сообщали, что паломников крестного хода довезут до Великорецкого на автобусах.

Фото: admkirov.ru