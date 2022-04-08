На набережной Грина в Кирове появится корабль с алыми парусами

В Кирове опубликован проект благоустройства набережной Грина. Фото появились в телеграм-канале губернатора Игоря Васильева.

На визуализированном проекте представлен участок набережной, прилегающий к улице Профсоюзной. Судя по рисунку, здесь появится корабль с алыми парусами и дорожки для прогулок. Также на склоне высадят кустарники.

Изменения будут не слишком масштабными, но приятными для глаз и весьма нужными в плане повышения комфортности популярной пешеходной зоны Кирова.

Проект обновления набережной Грина будет участвовать в общественном голосовании за благоустройство территорий. Если кировчане отдадут за него свои голоса, набережная преобразится уже в 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 43.gorodsreda.

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