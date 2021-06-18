На «Нанолеке» рассказали о регистрации препарата от онкозаболеваний

На предприятии рассказали о клинических исследованиях препарата «Брукинза» (Занубрутиниб), который планируется зарегистрировать и применять для лечения лимфомы в России.

Согласно данным клинических исследований ALPINE, которые приводит производитель препарата BeiGene, Занубрутиниб продемонстрировал хорошие результаты по критерию «безопасность» — выше, чем лекарство, применяемое в настоящее время. Как отметил представитель компании доктор медицинских наук Джейн Хуанг, Занубрутиниб обеспечивает улучшения пациентам и имеет более низкий статистически значимый риск развития аритмии.

Препарат «Брукинза®» будет зарегистрирован в конце 2021 года и в кратчайшие сроки станет доступным российским пациентам. Его локализация будет обеспечения на мощностях завода «Нанолек». Об этом сообщил Антон Прозументов, директор дивизиона SpecialtyCare компании «Нанолек».

По условиям стратегического соглашения, подписанного в 2020 году, компания «Нанолек» представляет препарат «Брукинза®» в России и странах ЕЭС и обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию, продвижение, фармаконадзор, а также вторичную упаковку и выпускающий контроль препарата.

«Брукинза» (Занубрутиниб) – лекарство для лечения лимфомы из В-лимфоцитов, отличающейся высокой агрессивностью. Используется в США, Китае и Канаде.

Ранее мы писали, что с августа 2021 года «Нанолек» начнет выпуск вакцины против коронавируса «КовиВак».