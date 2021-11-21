На неделе в Кирове будут температурные качели

К середине недели в регионе похолодает до -10, а к выходным опять потеплеет до 0

Солнечных дней до конца месяца ждать не стоит, предупреждает сайт Гисметео. Зато снега по его прогнозам хватит точно: ближайшие две недели он будет идти практически не прекращаясь. А поскольку температура выше ноля подниматься не будет, в Кирове скорее всего наметет хорошие сугробы.

С понедельника начнется похолодание: днем синоптики обещают -4, за ночь температура опустится на пару делений.

Во вторник столбик термометра продолжит опускаться. Днем прогнозируют -8 — -9 и небольшой снег.

Среда будет самым холодным днем за предстоящую семидневку – столбик остановится на отметке -10 и возможно пару раз проглянет солнце, но не на долго. Синоптики говорят, что в целом день будет облачным и морозным. Из-за высокой влажности и западного ветра ощущаться обещанные -10 градусов будут как -16.

Зато уже с четверга начнется потепление. Также постепенно на 2-3 градуса. Днем -8, ночью -6.

В пятницу, субботу и воскресенье столбики термометров будут показывать около ноля. Но вот раздеваться не стоит – большая влажность и сильный западный ветер создадут условия, что ощущаться этот ноль будет как -4 — -8.

А с понедельника, по долгосрочным прогнозам, опять похолодание, но опять же не на долго.