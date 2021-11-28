На новогоднее оформление Кирова потратят 9,8 миллиона рублей

На оформление Кирова к Новому году – 2022 потратят 9,8 миллиона рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Точная цена контракта составляет 9 812 200 рублей. Для сравнения: в 2018 году на оформление города было потрачено около 16 миллионов. Большая часть этой суммы будет израсходована до конца текущего года.

По условиям контракта подрядчику предстоит установить новогоднюю ель, световые композиции с цифрами года «2022» и «Звезды», композицию «Дед Мороз и Снегурочка», 2 горки для малышей и подростков «Ладья» и «Жар-птица».

Ряд украшений останутся такими же, как в прошлом году – например, оформление фонтана. Традиционно будут подсвечены гирляндами и прожекторами деревья и здания драмтеатра и ВятГУ.

Итоги аукциона будут подведены 7 декабря. Город будет оформлен до 25 декабря.

Ранее кировчане поделились идеями оформления Театральной площади.

Фото: zakupki.gov.ru