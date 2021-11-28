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На новогоднее оформление Кирова потратят 9,8 миллиона рублей

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

На оформление Кирова к Новому году – 2022 потратят 9,8 миллиона рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

На новогоднее оформление Кирова потратят 9,8 миллиона рублей

Точная цена контракта составляет 9 812 200 рублей. Для сравнения: в 2018 году на оформление города было потрачено около 16 миллионов. Большая часть этой суммы будет израсходована до конца текущего года.

На новогоднее оформление Кирова потратят 9,8 миллиона рублей

По условиям контракта подрядчику предстоит установить новогоднюю ель, световые композиции с цифрами года «2022» и «Звезды», композицию «Дед Мороз и Снегурочка», 2 горки для малышей и подростков «Ладья» и «Жар-птица».

На новогоднее оформление Кирова потратят 9,8 миллиона рублей

Ряд украшений останутся такими же, как в прошлом году – например, оформление фонтана. Традиционно будут подсвечены гирляндами и прожекторами деревья и здания драмтеатра и ВятГУ.

Итоги аукциона будут подведены 7 декабря. Город будет оформлен до 25 декабря. 

На новогоднее оформление Кирова потратят 9,8 миллиона рублей

Ранее кировчане поделились идеями оформления Театральной площади.

Фото: zakupki.gov.ru

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Юлия Зорина