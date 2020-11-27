На новогодних праздниках кировчане могут остаться без алкоголя

Предложение о «сухих каникулах» направлено в Министерство промышленности и торговли.

Представители Общественной палаты подготовили инициативу, согласно которой в первые дни 2021 года в магазинах может быть запрещена продажа алкогольных напитков. Такое предложение авторы объяснили просто. На новогодних каникулах традиционно увеличивается количество отравлений из-за спиртного. Особенно это наблюдается 1 и 2 января.

Соответственно возрастает нагрузка за скорую медицинскую помощь и медиков. На фоне сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся из-за новой коронавирусной инфекции, необходимо снизить количество обращений в систему здравоохранения.

Инициатива будет рассмотрена. О том, введут ли ограничение продажи спиртного 1 и 2 января, станет известно позже.

Ранее мы сообщали о том, что в этом году 31 декабря не станет выходным.

Фото: brutandbeer.ru